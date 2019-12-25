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В Смольном рассказали, как собираются поддерживать сферу транспорта и туризма
Сегодня, 10:29
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В Смольном рассказали, как собираются поддерживать сферу транспорта и туризма

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На рабочей группе озвучили меры, которые затем представят губернатору для принятия окончательного решения.

В Смольном обсудили, как поддерживать транспорт и туризм в период экономических трудностей. Вопрос накануне обсудили на заседании Координационной группы под руководством вице-губернатора Алексея Корабельникова.

Как сообщил глава комитета по транспорту Кирилл Поляков, власти хотят оказать поддержку перевозчикам, которые начали работать в период перехода к новой транспортной модели. Компании столкнулись с резким ростом ставок по лизингу на подвижной состав, цен на комплектующие. 

В Минтранс РФ направили предложения, касающиеся Большого порта и Пассажирского порта Санкт-Петербурга, аэропорта Пулково. Например, организовать прямые грузовые контейнерные линии, минуя судозаходы в порты Европейского союза, увеличить количество рейсов со странами, которые открыты для россиян, приостановить свою деятельность по приему судов. Было решено создать рабочую группу для решения проблем с транспортом под руководством вице-губернатора Максима Соколова.

Председатель комитета по туризму Сергей Корнеев рассказал о ситуации в туристической отрасли. Ряд мер был принят на федеральном уровне: с 31 марта начал работать детский кэшбэк, малый и средний бизнес может получить кредитные каникулы сроком до 6 месяцев для заемщиков, заключивших кредитные договоры до 1 марта 2022 года. 

Комитет предлагает продлить льготы для предприятий туристической сферы по региональным налогам и арендным платежам за использование городского имущества. Планируется, что ставка НДС 0% распространится также на рестораны и гостиницы. 

Фото: Piter.tv

Теги: бизнес, меры поддержки, рабочая группа, санкции
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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