Прокуратура заинтересовалась инцидентом с девушкой на эскалаторе на станции "Петроградская"

По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Прокуратура петербургского метрополитена организовала проверку в связи с инцидентом, произошедшим на станции метро "Петроградская".

Девушка сидела на ступенях эскалатора и не встала вовремя, из-за этого эскалатор зажевал её куртку. В ходе проверки надзорное ведомство даст оценку действиям ответственных должностных лиц при осуществлении контроля за соблюдением пассажирами правил пользования эскалаторами, а также своевременности остановки движения механизма.

По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее мы рассказывали, что строительство метро Петербурга с 1 февраля поручено курировать Комитету по строительству.

Видео: прокуратура Петербурга