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Прокуратура заинтересовалась инцидентом с девушкой на эскалаторе на станции "Петроградская"

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По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Прокуратура петербургского метрополитена организовала проверку в связи с инцидентом, произошедшим на станции метро "Петроградская". 

Девушка сидела на ступенях эскалатора и не встала вовремя, из-за этого эскалатор зажевал её куртку. В ходе проверки надзорное ведомство даст оценку действиям ответственных должностных лиц при осуществлении контроля за соблюдением пассажирами правил пользования эскалаторами, а также своевременности остановки движения механизма. 

По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее мы рассказывали, что строительство метро Петербурга с 1 февраля поручено курировать Комитету по строительству.

Видео: прокуратура Петербурга

Теги: петроградская, прокуратура
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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