Строительство метро Петербурга с 1 февраля поручено курировать Комитету по строительству

В 2024 году планируется завершить строительство трех станций в составе Лахтинско-Правобережной и Красносельско-Калининской линий петербургского метрополитена.

С 1 февраля полномочия по проектированию, строительству и реконструкции объектов инфраструктуры метрополитена переходят в ведение Комитета по строительству, в соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.11.2023 № 1249. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

В 2024 году планируется завершить строительство трех станций в составе Лахтинско-Правобережной и Красносельско-Калининской линий петербургского метрополитена. "Горный институт" начнет работать уже в III квартале 2024 года. Станция "Театральная" будет работать на транзит. "Путиловскую" и "Юго-Западную" достроят до конца года.

Кроме того, после капитального ремонта в первой половине года откроется станция метро "Чернышевская". Её пропускная способность увеличится на 6500 человек в день. Также начнется строительство станций Невско-Василеостровской линии.

Ранее стало известно, что ремонт ступеней к вестибюлю "Сенной площади" планируют завершить в марте.

Фото: портал "Строительный Петербург"