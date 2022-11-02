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Прокуратура Петербурга контролирует установление причин пожара в ресторане на Бухарестской
Сегодня, 10:01
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Прокуратура Петербурга контролирует установление причин пожара в ресторане на Бухарестской

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Петербургская прокуратура и сотрудники МЧС России устанавливают причины возгорания в ресторане на Бухарестской.

Прокуратура Фрунзенского района Петербурга контролирует установление всех обстоятельств пожара, произошедшего в доме 47 по Бухарестской улице. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

Ночью в субботу, 16 сентября, во Фрунзенском районе горел ресторан.

Кроме всего, прокуратура также контролирует ход и результаты проверки, которую проводят сотрудники МЧС России по факту произошедшего. Точную причину установят после пожара-технической экспертизы.

Ранее сообщалось, что на Бухарестской всю ночь горел огромный ресторан.

Фото: прокуратура Петербурга

Теги: пожар, прокуратура, ресторан
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб, Общество,

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