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Прокуратура Петербурга заинтересовалась дорожными ямами на Кременчугской улице
Сегодня, 9:31
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Прокуратура Петербурга заинтересовалась дорожными ямами на Кременчугской улице

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Их глубина составляет до 8 сантиметров.

Прокуратура Центрального района Петербурга выявила нарушения законодательства о безопасности дорожного движения, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства 12 сентября.

Было установлено, что асфальт во внутриквартальном проезде, прилегающем к ряду домов по Кременчугской улице, имеет неровности, размеры которых превышают установленные Правилами благоустройства территории города требования нормативов. На некоторых участках выявлена глубина до 8 сантиметров. 

В целях обеспечения безопасности дорожного движения прокуратурой в адрес главы местной администрации ВМО МО Лиговка-Ямская внесено представление. Рассмотрение акта прокурорского реагирования находится на контроле прокуратуры района. 

Пресс-служба прокуратуры Петербурга

Ранее мы рассказывали о том, что на Приморском проспекте отремонтировали асфальт. 

Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга

Теги: кременчугская улица, прокуратура петербурга, ямы
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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