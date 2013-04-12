Прокуратура Петербурга заинтересовалась дорожными ямами на Кременчугской улице

Их глубина составляет до 8 сантиметров.

Прокуратура Центрального района Петербурга выявила нарушения законодательства о безопасности дорожного движения, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства 12 сентября.

Было установлено, что асфальт во внутриквартальном проезде, прилегающем к ряду домов по Кременчугской улице, имеет неровности, размеры которых превышают установленные Правилами благоустройства территории города требования нормативов. На некоторых участках выявлена глубина до 8 сантиметров.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения прокуратурой в адрес главы местной администрации ВМО МО Лиговка-Ямская внесено представление. Рассмотрение акта прокурорского реагирования находится на контроле прокуратуры района. Пресс-служба прокуратуры Петербурга

Ранее мы рассказывали о том, что на Приморском проспекте отремонтировали асфальт.

Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга