В Петербурге прокуратура поддержала пенсионерку в борьбе за знак "Жителю блокадного Ленинграда"

Пенсионерка, ребёнком пережившая первую зиму блокады в Ленинграде, обратилась на прием к прокурору города Виктору Мельнику.

Прокуратура Санкт-Петербурга вступила в защиту 83-летней жительницы Калининского района, которой отказывали в признании статуса жителя блокадного Ленинграда.

Пенсионерка, ребёнком пережившая первую зиму блокады в Ленинграде, обратилась на прием к прокурору города Виктору Мельнику. Она рассказала, что ее семья жила в квартире на проспекте Москвиной с 1936 года, но не была внесена в поквартирные списки тех лет. После начала блокады девочку вместе с семьей эвакуировали в Куйбышев. Однако теперь отсутствие документов осложняет подтверждение ее статуса.

Несмотря на возраст заявительницы и очевидные свидетельства ее жизненной истории, чиновники неоднократно отказывали ей во вручении знака "Жителю блокадного Ленинграда".

Прокурор города заявил, что не согласен с подобными решениями, и выразил готовность поддержать женщину в суде. Проверка поручена прокуратуре Калининского района.

Анализ архивных данных и собранных сведений позволил подготовить исковое заявление в суд об установлении факта проживания заявительницы в блокадном Ленинграде. Дело находится на контроле городской прокуратуры.

Ранее стало известно, что для получения знака "Жителя блокадного Ленинграда" могут снять возрастные ограничения.

Фото: Piter.tv