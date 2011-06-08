Для получения знака "Жителя блокадного Ленинграда" могут снять возрастные ограничения

Губернатор Петербурга поддержал идею выдавать награду людям, которые прожили под блокадой менее 4 месяцев.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов на открытии выставки "Блокадное братство" в Музее обороны и блокады Ленинграда поддержал предложение снять ограничение на выдачу знака "Жителя блокадного Ленинграда".

В перспективе, награду смогут выдавать тем, кто прожил в блокадном Ленинграде менее 4 месяцев. Об этом рассказала в пресс-службе Смольного.

Мы обязательно обратимся за поддержкой на федеральный уровень – к Президенту Российской Федерации, и надеюсь, что нас услышат. Правительство города сделает все необходимое, чтобы знак "Жителю блокадного Ленинграда" смогли получить все пережившие это тяжелое время. В Петербурге чуть меньше двух тысяч граждан, которые родились или прожили в блокадном кольце менее четырёх месяцев. Полагаю, что всего в Российской Федерации таких не более трёх тысяч. Мы обязаны в юбилейный год позаботиться о них. Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

Инициатива снятия нынешних возрастных ограничений принадлежит 90-летней Елене Тихомировой – председателя СПб ОО "Жители блокадного Ленинграда".

В нашем городе есть дети, родившиеся в блокаду у матерей, переживших блокаду. Их не так много, но они не имеют статуса жителя блокадного Ленинграда, и мы не можем принять их в наше общество. Нам мешает одна строчка в постановлении правительства того времени: четыре месяца в блокадном городе. А ведь для тех, кто был в Севастополе и Сталинграде, не считают дней. Елена Тихомирова, председатель СПб ОО "Жители блокадного Ленинграда"

Ранее мы сообщали, что власти Ленобласти учредили награду за заслуги в поисковой деятельности.

Фото: Cyclowiki.org