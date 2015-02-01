Прокуратура Фрунзенского района добивается выплаты 1 млн рублей ребенку, пострадавшему в ДТП. Об этом рассказали в надзорном ведомстве.

Установлено, что 20 мая 2023 года водитель автомобиля Mercedes Benz GL 350 возле доме 25 по улице Белы Куна совершил наезд на 9-летнего пешехода.

Несовершеннолетний получил телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред его здоровью. Ребенок длительное время находился на лечении, испытывал физические и нравственные страдания.

Прокурор Фрунзенского района в интересах несовершеннолетнего и его законного представителя обратился в суд с исковым заявлением о взыскании с водителя в их пользу компенсации морального вреда в размере 1 млн рублей. Исковое заявление находится на рассмотрении.

Ранее прокуратура Петербурга начала проверку после падения двухлетней девочки в лестничный пролет.

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