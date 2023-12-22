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С 27 мая почти на месяц ограничат движение на перекрестке улицы Есенина и проспекта Луначарского
Сегодня, 12:59
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С 27 мая почти на месяц ограничат движение на перекрестке улицы Есенина и проспекта Луначарского

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Ограничения будут действовать до 22 июля.

В Выборгском районе пройдут работы по прокладке инженерных сетей. В связи с этим будет ограничен проезд на перекрестке улицы Есенина и проспекта Луначарского. Об этом сообщили  в пресс-службе ГАТИ.

Ограничения будут действовать с 27 мая по 22 июля. Водителей попросили обращать внимание на новые знаки и скоростные ограничения. ГАТИ рекомендует планировать маршруты следования с учетом вводимых ограничений, связанных с производством дорожных работ.

Будьте внимательны на дороге. Обращайте внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ. 

Пресс-служба ГАТИ

Ранее мы писали, что с 29 мая ограничат движение транспорта по Лермонтовскому проспекту.

Фото: Piter.tv, пресс-служба ГАТИ

 

Теги: гати, транспорт, улица есенина
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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