С 27 мая почти на месяц ограничат движение на перекрестке улицы Есенина и проспекта Луначарского

Ограничения будут действовать до 22 июля.

В Выборгском районе пройдут работы по прокладке инженерных сетей. В связи с этим будет ограничен проезд на перекрестке улицы Есенина и проспекта Луначарского. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Ограничения будут действовать с 27 мая по 22 июля. Водителей попросили обращать внимание на новые знаки и скоростные ограничения. ГАТИ рекомендует планировать маршруты следования с учетом вводимых ограничений, связанных с производством дорожных работ.

Будьте внимательны на дороге. Обращайте внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ. Пресс-служба ГАТИ

Ранее мы писали, что с 29 мая ограничат движение транспорта по Лермонтовскому проспекту.

Фото: Piter.tv, пресс-служба ГАТИ