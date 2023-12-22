С 29 мая ограничат движение транспорта по Лермонтовскому проспекту

Речь идет об участке от набережной канала Грибоедова до проспекта Римского-Корсакова.

В Адмиралтейском районе с 29 мая введут ограничения на дорогах. В центре Петербурга пройдут работы по размещению временного ограждения. В связи с этим с 29 мая по 14 октября ограничивается движение транспорта по Лермонтовскому проспекту. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Речь идет об участке от набережной канала Грибоедова до проспекта Римского-Корсакова. Кроме того, с 29 мая по 2 июня ограничивается движение транспорта по набережной канала Грибоедова у пересечения с Лермонтовским проспектом.

Будьте внимательны на дороге. Обращайте внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ. Пресс-служба ГАТИ

Ранее стало известно, где ограничат движение в Московском районе в конце мая.

Фото: Piter.tv, пресс-служба ГАТИ