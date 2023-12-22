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Стало известно, где ограничат движение в Московском районе в конце мая
Сегодня, 15:46
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Стало известно, где ограничат движение в Московском районе в конце мая

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ГАТИ рекомендует планировать маршруты следования с учетом вводимых ограничений, связанных с производством дорожных работ.

В Московском районе пройдут работы по ремонту дорожного покрытия. В связи с этим на один день 26 мая будет ограничено движение по Новоизмайловскому проспекту. Речь идет об участке от Благодатной улицы до Бассейной улицы, включая перекресток с Кузнецовской улицей. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ. 

Кроме того, с 28 по 31 мая ограничивается движение транспорта по Новоизмайловскому проспекту от Благодатной улицы до Бассейной улицы. 

Стало известно, что с 26 по 28 мая будет ограничено движение транспорта по боковому проезду Новоизмайловского проспекта (нечетная сторона). Проезд ограничат от Бассейной улицы до площади Конституции.

Ранее мы писали, что в Калининском и Колпинском районах ограничат проезд.

Фото: Piter.tv, пресс-служба ГАТИ

Теги: гати, ограничение движение, транспорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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