В Петербурге и Ленобласти производство водки увеличилось на 42%

Выросли продажи продукции компании "Ладога".

В РФ за 3 года прекратили работу 17% производителей крепкого алкоголя. При этом появились и 17 новых компаний, среди которых ООО "Ливиз" в Петербурге и ООО "ЛВЗ Курский" в Сертолово.

По информации "Делового Петербурга", в прошлом году объемы производства алкогольной продукции в регионе изменились. Выпуск игристых и шампанских вин увеличился на 26%, а водки – на 42%.

Известно, что выросли продажи продукции компании "Ладога". В 2024 году отгрузили товара на 26% больше, чем в 2023 году.

Доцент кафедры менеджмента Президентской академии в Петербурге Максим Черниговский отметил, что мелким предприятиям сложнее оставаться на рынке, а крупные компании активно повышают производственные мощности.

Ранее на Piter.TV: компания Ladoga построит завод по выпуску алкогольной продукции в Петербурге.

Фото: Piter.TV (создано с помощью нейросети "Шедеврум" и носит иллюстративный характер)