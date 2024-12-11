  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге и Ленобласти производство водки увеличилось на 42%
Сегодня, 9:20
171
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге и Ленобласти производство водки увеличилось на 42%

0 0

Выросли продажи продукции компании "Ладога".

В РФ за 3 года прекратили работу 17% производителей крепкого алкоголя. При этом появились и 17 новых компаний, среди которых ООО "Ливиз" в Петербурге и ООО "ЛВЗ Курский" в Сертолово. 

По информации "Делового Петербурга", в прошлом году объемы производства алкогольной продукции в регионе изменились. Выпуск игристых и шампанских вин увеличился на 26%, а водки – на 42%. 

Известно, что выросли продажи продукции компании "Ладога". В 2024 году отгрузили товара на 26% больше, чем в 2023 году. 

Доцент кафедры менеджмента Президентской академии в Петербурге Максим Черниговский отметил, что мелким предприятиям сложнее оставаться на рынке, а крупные компании активно повышают производственные мощности. 

Ранее на Piter.TV: компания Ladoga построит завод по выпуску алкогольной продукции в Петербурге. 

Фото: Piter.TV (создано с помощью нейросети "Шедеврум" и носит иллюстративный характер) 

Теги: водка, крепкий алкоголь
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии