Производство вентиляторов и жалюзийных устройств запустят под Гатчиной

Производственный комплекс, где будут выпускать осевые вентиляторы, алюминиевые жалюзийные устройства и специальные металлоконструкции, построят в Новосветском поселении.

В Гатчинском районе к 2028 году планируют расширить производство промышленных вентиляторов. К этому времени его мощность должна составить 1500 единиц в год. Соответствующее соглашение было подписано 5 июня в рамках Петербургского международного экономического форума губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко и исполнительным директором ООО "Нева-Вентилятор" Сергеем Гриненко.

Производственный комплекс, где будут выпускать осевые вентиляторы, алюминиевые жалюзийные устройства и специальные металлоконструкции, построят в Новосветском поселении. Его общая площадь составит 5 тыс. кв. м. Инвестиции в проект оцениваются в 1 млрд рублей. Планируется, что каждый год здесь будут производить 12 тыс. кв. м поверхности жалюзийных устройств, 1500 штук вентиляторных узлов и 200 тонн вспомогательных металлоконструкций. Также появится 150 новых рабочих мест.

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