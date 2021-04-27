Производство автокомпонентов за 400 млн рублей запустили в Петербурге

До 2027 года на производстве планируют выпустить около 900 тыс. радиаторов.

На заводе Luzar в Петербурге 21 июня запустили производство автокомпонентов за 400 млн рублей. Об этом пишет ТАСС.

По словам генерального директора управляющей компании Carville Павла Бурлуцкого, до 2027 года на производстве планируют выпустить около 900 тыс. радиаторов.

В новом цеху предприятия Luzar планируется производить изделия для автомобилей с большим объемом двигателя. Основной ориентир – это "КамАЗ", МАЗ, тракторное производство, спецтехника. <…> Здесь мы планируем в течение 3 лет увеличить объем производства на 300 тыс. изделий. Сейчас на первой производственной линии мы выпускаем 600 тыс. радиаторов. Павел Бурлуцкий, генеральный директор управляющей компании Carville

Отмечается, что новая производственная линия локализует ассортимент, который ранее производили только за рубежом.

Это еще один шаг в развитии импортозамещения автомобильной промышленности Петербурга, которая сейчас восстанавливается достаточно высокими темпами. Кирилл Соловейчик, председатель комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга

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Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)