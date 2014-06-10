Новое производство автокомпонентов построят в Ленобласти

Компания планирует инвестировать 4 млрд рублей в создание производства, способного выпускать до 10 млн автокомпонентов в год.

В Ленобласти планируется строительство нового производственно-складского комплекса, который будет заниматься выпуском компонентов и аксессуаров для автомобилей. Об этом стало известно из пресс-службы администрации региона.

Губернатор региона Александр Дрозденко подписал соглашение с компанией "ЭЛИС" и "Агентством территориального развития "М-10" на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024). В связи с уходом западных компаний с рынка, многие ниши оказались свободными. Дрозденко утчнил, что в этом есть возможность для развития.

Компания планирует инвестировать 4 млрд рублей в создание производства, способного выпускать до 10 млн автокомпонентов в год. Комплекс будет включать в себя склад для быстрой отгрузки продукции в любой регион России и страны ближнего зарубежья. Ожидается, что на новом производстве будет создано 500 новых рабочих мест.

Ранее мы сообщили о том, что Ленобласть подпишет 15 инвестсоглашений на ПМЭФ-2024.

Фото: Telegram / Админка Ленобласти