Фармкомпания из Петербурга запустила производство пептидных активов для создания косметики

Мощность предприятия оценивается в 50 т в год, инвестиции в направление составили более 100 млрд рублей.

Фармкомпания "Цитомед" открыла в Северной столице производство пептидных компонентов для создания косметики. Мощность предприятия оценивается в 50 т в год, инвестиции в направление составили более 100 млрд рублей. Информацию об этом передаёт ТАСС.

Отметим, что пептиды относятся к белковым соединениями. Они широко применяются при изготовлении омолаживающих кремов, сывороток и лосьонов. В своём производстве "Цитомед" использует не только уже давно изученные пептиды, но и инновационные молекулы. За ближайшие 5 лет компания намерена нарастить объёмы производства и выпуск косметических пептидных средств. Специалисты опираются на принципы "зелёной" химии, отказавшись от вредных компонентов, растворителей и реактивов.

Полный цикл производства реализовывается на площадке Новоорловская в Особой экономической зоне (ОЭЗ) "Санкт-Петербург". Аналитики дают компании успешные прогнозы, уверяя, что в будущем её сотрудники смогут добиться прорыва в отрасли и полностью заменить импортную косметику на рынке.

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Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)