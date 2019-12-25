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Санкт-Петербург готовится к запуску пяти контрактов на поставку лекарственных препаратов
Сегодня, 10:29
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katyauglyova Добавить в Яндекс.Новости

Санкт-Петербург готовится к запуску пяти контрактов на поставку лекарственных препаратов

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В Петербурге ждут поставку лекарственных препаратов. Похожие контракты хотят заключить с Ленобластью.

Санкт-Петербург готовится к запуску пяти контрактов на поставку лекарственных препаратов, сообщил первый заместитель председателя комитета по здравоохранению города Андрей Сарана. 

По его словам, власти также рассматривают возможность заключения контрактов с Ленинградской областью. Один контракт на поставку лекарств уже заключен с компанией "Р-фарм", которая выиграла конкурс со встречными инвестиционными обязательствами на ПМЭФ.

Директор по экономике здравоохранения компании Александр Быков отметил, что контракт показывает взаимный интерес и доверие между поставщиком и заказчиком. Предприятие должно быть построено и начать работу до 2026 года.

Ранее сообщалось, что петербуржцам рассказали, сколько на самом деле зарабатываю врачи.

Фото: pxhere

Теги: здоровье, лекарства
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество, Здоровье,

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