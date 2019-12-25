Санкт-Петербург готовится к запуску пяти контрактов на поставку лекарственных препаратов, сообщил первый заместитель председателя комитета по здравоохранению города Андрей Сарана.
По его словам, власти также рассматривают возможность заключения контрактов с Ленинградской областью. Один контракт на поставку лекарств уже заключен с компанией "Р-фарм", которая выиграла конкурс со встречными инвестиционными обязательствами на ПМЭФ.
Директор по экономике здравоохранения компании Александр Быков отметил, что контракт показывает взаимный интерес и доверие между поставщиком и заказчиком. Предприятие должно быть построено и начать работу до 2026 года.
Ранее сообщалось, что петербуржцам рассказали, сколько на самом деле зарабатываю врачи.
Фото: pxhere
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