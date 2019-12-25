Петербуржцам рассказали, сколько на самом деле зарабатываю врачи

Оказалось, что петербургские врачи получают не 140 тысяч рублей.

Вице-губернатор Валерий Москаленко заявил, что врачи получают в среднем более 140 тысяч рублей в месяц. Однако по данным ФОМС, зарплата медиков превышает 150 тысяч рублей.

Правительство региона планировало, что зарплата врачей должна составить 200% от средней по региону, но для отчетности власти включили в статистику не только работников бюджетной сферы, но и докторов из частных клиник.

Местные СМИ сообщают, что большая часть врачей указали в качестве средней зарплаты примерно 75 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что кардиолог рассказал, как вести себя при магнитных бурях.

Фото: Piter.TV