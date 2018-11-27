Кардиолог рассказал, как вести себя при магнитных бурях

Магнитные бури для здоровых людей проходят почти незаметно, но люди с заболеваниями должны поберечь себя в этот период. Об этом рассказал врач-кардиолог Андрей Кондрахин в беседе с телеканалом "360".

Если мы говорим о людях с кардиологическим или почечным заболеванием, то определенные природные явления дают им о себе знать. Как ни крути, мы электрозависимы, все в организме работает на электрическом импульсе, и электромагнитные возмущения сказываются. Андрей Кондрахин, врач-кардиолог

Медик отметил, что при магнитных бурях обостряются уже имеющиеся недуги. Чтобы избежать неприятных последствий, нужно избегать физических нагрузок и ограничить интоксикацию организма, отказаться от кофе, сигарет и алкоголя. Также лучше не перенапрягаться в течение дня и раньше ложиться спать.

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