Член Союза писателей Петербурга рассказала о литературных проектах в городе

Галина Илюхина руководит авторским семинаром и выступает редактором литературного объединения "Пиитер".

Российская поэтесса, член Союза писателей Санкт-Петербурга и Союза российских писателей, автор и куратор нескольких литературных фестивалей Галина Илюхина рассказала о работе наставника в творческой среде. Своим опытом она поделилась с изданием Spb.aif.ru.

Галина Александровна руководит авторским семинаром и выступает редактором литературного объединения "Пиитер". Участники объединения одними из первых создали свой сайт: это было в далёком 2000 году. Среди участников нет лидера, вместо него всем процессом руководит редколлегия.

Говоря о ремесле на производстве, мастера-наставника действительно следует слушаться и выполнять всё точно и строго. В литературе иначе. Люди приходят сюда заниматься творчеством для души. Они не всегда понимают свой уровень подготовки. Кто-то приходит с завышенной самооценкой и амбициями, думает, что его сейчас расхвалят, признают гением и опубликуют во всех толстых журналах. В таких ситуациях необходима деликатность. Амбиции нужны, совсем без них в творчестве нельзя. Галина Илюхина, поэтесса, член Союза писателей Санкт-Петербурга и Союза российских писателей

Илюхина подчеркнула, что старается избегать строгой критики подопечных и старается дать им возможность адаптироваться в коллективе.Также она может дать рекомендации, но не настаивает на своих замечаниях.

В поэтической учёбе можно дать человеку набор технических инструментов, научить выдерживать ритм, следить за рифмой, но чем стихи будут наполнены – зависит от дара. Я сравниваю это с архитектурой. Можно построить хижину или возвести дворец. Какие-то дворцы, даже выстроенные великолепным образом, остаются холодными и нежилыми, а в какой-нибудь неказистой хижине горит огонёк, и в неё хочется заглянуть. Таковы и стихи. Галина Илюхина, поэтесса, член Союза писателей Санкт-Петербурга и Союза российских писателей

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