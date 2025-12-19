Петербург стал одним из регионов-лидеров по производству игристых вин

Наибольший темп прироста отмечен в Адыгее, где производство увеличилось на 492% по сравнению с предыдущими показателями.

В 2025 году наибольшее количество игристых вин было выпущено в Краснодарском крае, Республике Дагестан, Петербурге, Крыму и Северной Осетии, согласно данным Росалкогольрегулирования. Наибольший темп прироста отмечен в Адыгее, где производство увеличилось на 492% по сравнению с предыдущими показателями.

Южный федеральный округ продемонстрировал увеличение производства игристых вин на 10%, достигнув итогового объема в 12,1 млн декалитров. Лидером среди южных регионов стал Краснодарский край, выпустивший 9,45 млн декалитров игристых вин, что на 6% больше прошлогоднего результата. В Крыму зафиксировано повышение производства на 30%, с общим объемом в 1,4 млн декалитров. Северную столицу, наоборот, ожидает снижение производства на 4%, до 1,96 млн декалитров, хотя общий уровень Северо-Западного федерального округа повысился на 3,5%, достигнув чуть менее 2,6 млн декалитров.

Эти изменения отражают общую тенденцию развития российского виноделия, поддерживаемую изменениями в законодательстве и повышением интереса к отечественной продукции.

Фото: Pxhere