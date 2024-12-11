Производство фармацевтической продукции растет в Петербурге

В конце 2024 года фармацевтические компании увеличивали производственные мощности и расширяли ассортимент производимых лекарственных препаратов.

В Петербурге отмечается рост производства фармацевтической продукции, что связано с увеличением потребительского спроса, как указано в февральском отчёте "Региональная экономика" Центрального банка России.

В конце 2024 года фармацевтические компании увеличивали производственные мощности и расширяли ассортимент производимых лекарственных препаратов, включая те, которые ранее завозились из-за рубежа.

Один из крупнейших производителей намерен открыть новый цех по производству гормональных средств. Осенью 2024 года стартовали два этапа этого проекта. В декабре прошлого года другой производитель начал работу на новом заводе, специализирующемся на выпуске лечебных мазей, гелей и кремов. Как уточнил представитель Северо-Западного филиала Центрального банка России Айдар Имаев, ещё одна компания увеличила производство лекарства для борьбы с сахарным диабетом и запустила производство аналогов некоторых импортных медикаментов, включая препараты для лечения болезней крови.

Ранее мы сообщили о том, что названа самая высокооплачиваемая офисная профессия в Ленобласти за январь.

Фото: Pxhere