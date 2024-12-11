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Названа самая высокооплачиваемая офисная профессия в Ленобласти за январь
Сегодня, 12:06
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Названа самая высокооплачиваемая офисная профессия в Ленобласти за январь

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В рейтинг не включались профессии, уровень оплаты труда по которым сильно варьируется в зависимости от опыта и квалификации кандидатов.

Аналитики Авито Работы проанализировали данные о средних зарплатных предложениях для новых сотрудников в Ленинградской области за январь 2025 года и составили список наиболее высокооплачиваемых офисных профессий. Возглавляет рейтинг профессия инженера, где среднее предложение заработной платы составляло около 104 587 рублей в месяц за полную рабочую неделю, что на 17% больше, чем годом ранее.

В рейтинг не включались профессии, уровень оплаты труда по которым сильно варьируется в зависимости от опыта и квалификации кандидатов (такие как IT-специалисты, старшие и руководящие специалисты), а также те, чей доход нефиксированный и зависит главным образом от комиссионных (например, брокеры, коммерческие агенты, менеджеры по продажам и риэлторы). При расчете средних зарплатных предложений учитывались суммы, указанные в вакансиях для начинающих специалистов с опытом работы до 1-3 лет.

На второй позиции оказалась профессия менеджера по работе с клиентами. Средние предложения заработной платы для соискателей с опытом до 1-3 лет в январе 2025 года составляли 91 328 рублей в месяц. За год предлагаемый уровень дохода специалистов данной категории вырос на 61%.

Третье место занимает должность логиста. В январе 2025 года кандидаты с небольшим опытом могли рассчитывать на зарплату в среднем 80 228 рублей в месяц за полный рабочий день, что на 15% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Самые высокооплачиваемые офисные специалисты за январь 2025 года

Профессия

Средняя предлагаемая зарплата, полный день, руб., январь 2025

Динамика средних предлагаемых зарплат, %, январь 2024/2025

Инженер

104 587

+17%

Менеджер по работе с клиентами

91 328

+61%

Логист

80 228

+15%

Банковский работник

77 099

+30%

Менеджер по персоналу

71 333

+58%

Администратор ресторана

70 308

+29%

*— При расчете средних зарплатных предложений офисных сотрудников учитывались вакансии для начинающих специалистов с опытом работы до 1-3 лет.

Фото: Piter.TV (создано с помощью нейросети "Шедеврум")

Теги: ленобласть
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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