Названа самая высокооплачиваемая офисная профессия в Ленобласти за январь

В рейтинг не включались профессии, уровень оплаты труда по которым сильно варьируется в зависимости от опыта и квалификации кандидатов.

Аналитики Авито Работы проанализировали данные о средних зарплатных предложениях для новых сотрудников в Ленинградской области за январь 2025 года и составили список наиболее высокооплачиваемых офисных профессий. Возглавляет рейтинг профессия инженера, где среднее предложение заработной платы составляло около 104 587 рублей в месяц за полную рабочую неделю, что на 17% больше, чем годом ранее.

В рейтинг не включались профессии, уровень оплаты труда по которым сильно варьируется в зависимости от опыта и квалификации кандидатов (такие как IT-специалисты, старшие и руководящие специалисты), а также те, чей доход нефиксированный и зависит главным образом от комиссионных (например, брокеры, коммерческие агенты, менеджеры по продажам и риэлторы). При расчете средних зарплатных предложений учитывались суммы, указанные в вакансиях для начинающих специалистов с опытом работы до 1-3 лет.

На второй позиции оказалась профессия менеджера по работе с клиентами. Средние предложения заработной платы для соискателей с опытом до 1-3 лет в январе 2025 года составляли 91 328 рублей в месяц. За год предлагаемый уровень дохода специалистов данной категории вырос на 61%.

Третье место занимает должность логиста. В январе 2025 года кандидаты с небольшим опытом могли рассчитывать на зарплату в среднем 80 228 рублей в месяц за полный рабочий день, что на 15% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Самые высокооплачиваемые офисные специалисты за январь 2025 года

Профессия Средняя предлагаемая зарплата, полный день, руб., январь 2025 Динамика средних предлагаемых зарплат, %, январь 2024/2025 Инженер 104 587 +17% Менеджер по работе с клиентами 91 328 +61% Логист 80 228 +15% Банковский работник 77 099 +30% Менеджер по персоналу 71 333 +58% Администратор ресторана 70 308 +29%

*— При расчете средних зарплатных предложений офисных сотрудников учитывались вакансии для начинающих специалистов с опытом работы до 1-3 лет.

Фото: Piter.TV (создано с помощью нейросети "Шедеврум")