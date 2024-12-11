Названа самая высокооплачиваемая офисная профессия в Ленобласти за январь

Аналитики Авито Работы проанализировали данные о средних зарплатных предложениях для новых сотрудников в Ленинградской области за январь 2025 года и составили список наиболее высокооплачиваемых офисных профессий. Возглавляет рейтинг профессия инженера, где среднее предложение заработной платы составляло около 104 587 рублей в месяц за полную рабочую неделю, что на 17% больше, чем годом ранее.
В рейтинг не включались профессии, уровень оплаты труда по которым сильно варьируется в зависимости от опыта и квалификации кандидатов (такие как IT-специалисты, старшие и руководящие специалисты), а также те, чей доход нефиксированный и зависит главным образом от комиссионных (например, брокеры, коммерческие агенты, менеджеры по продажам и риэлторы). При расчете средних зарплатных предложений учитывались суммы, указанные в вакансиях для начинающих специалистов с опытом работы до 1-3 лет.
На второй позиции оказалась профессия менеджера по работе с клиентами. Средние предложения заработной платы для соискателей с опытом до 1-3 лет в январе 2025 года составляли 91 328 рублей в месяц. За год предлагаемый уровень дохода специалистов данной категории вырос на 61%.
Третье место занимает должность логиста. В январе 2025 года кандидаты с небольшим опытом могли рассчитывать на зарплату в среднем 80 228 рублей в месяц за полный рабочий день, что на 15% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Самые высокооплачиваемые офисные специалисты за январь 2025 года
|
Профессия
|
Средняя предлагаемая зарплата, полный день, руб., январь 2025
|
Динамика средних предлагаемых зарплат, %, январь 2024/2025
|
Инженер
|
104 587
|
+17%
|
Менеджер по работе с клиентами
|
91 328
|
+61%
|
Логист
|
80 228
|
+15%
|
Банковский работник
|
77 099
|
+30%
|
Менеджер по персоналу
|
71 333
|
+58%
|
Администратор ресторана
|
70 308
|
+29%
*— При расчете средних зарплатных предложений офисных сотрудников учитывались вакансии для начинающих специалистов с опытом работы до 1-3 лет.
Фото: Piter.TV (создано с помощью нейросети "Шедеврум")
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