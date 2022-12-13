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В Петербурге могут наладить производство чешских ликеров Fruko Schulz
Сегодня, 15:10
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге могут наладить производство чешских ликеров Fruko Schulz

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По предварительным данным, в Петербурге могут выпускать до 5 миллионов дал (декалитров) в год.

В Петербурге могут начать выпуск чешских ликеров Fruko Schulz. Компания Ladoga получила декларацию для производства алкогольного напитка и локализации его на рынок РФ. Об этом рассказал "Комммерсантъ".

По предварительным данным, в Петербурге могут выпускать до 5 миллионов дал (декалитров) в год.

Ликеры Fruko Schulz выпускаются на основанной в 1898 году фабрике в Чехии. В 2010 году завод перешел под контроль владельцев Ladoga, производителя водки "Царская", джина Barrister, виски Fowler"s и т. д.

Ранее на Piter.tv: Первый автомобиль Лада на бывшем заводе Nissan в Петербурге выпустят в середине июня.

Фото: unsplash (Ash Edmonds)

Теги: алкоголь, ликер
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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