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Первый автомобиль Лада на бывшем заводе Nissan в Петербурге выпустят в середине июня
Сегодня, 11:56
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Первый автомобиль Лада на бывшем заводе Nissan в Петербурге выпустят в середине июня

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До конца текущего года с конвейера сойдут 10 тысяч автомобилей.

Концерн "Автоваз" выпустит первый серийный автомобиль Lada на площадке бывшего завода Nissan в Петербурге в середине июня. С таким заявлением в ЗакСе выступил глава Северной столицы Александр Беглов.

До конца текущего года с конвейера сойдут 10 тысяч автомобилей. В последующие два года выпуск увеличится до 30 тысяч в год. На заводе будут производить два внедорожника и седан.

В феврале компания объявила о закрытии сделки по приобретению бывшего завода Nissan в Санкт-Петербурге, переданного ранее японским производителем в собственность РФ. В марте генеральным директором производственной площадки автомобилей LADA (бывшего завода Nissan), принадлежащей АО "АвтоВАЗ" в Северной столице назначен Иван Миронов. 

Фото: Piter.tv (архив)

Теги: автоваз, лада
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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