Производителя корма в Петербурге обвинили в недобросовестной рекламе

В еде для собак не обнаружили заявляемого в составе мяса дикого кабана.

Петербургское отделение ФАС не нашла в собачьем корме компании Savita заявленного в составе мяса дикого кабана. И выдала фирме предупреждение, за невыполнение которого фирму может ждать уголовное дело, – следует из сообщения пресс-службы ведомства.

Вначале на нарушение обратили внимание в Россельхознадзоре, специалисты которого выявили признаки нарушения законодательства о защите конкуренции.

На официальном сайте компании заявлено, что в состав вызвавшего подозрения корма входит мясо теленка, ягненка и, наряду с последним, мясо дикого кабана. Однако именно кабанятины в корме и не нашли – потому что, как выяснили в ФАС, его производителю и не поставляли вовсе.

Ведомство обязало производителя в срок до 5 июня разместить на сайте и упаковках достоверную информацию о составе собачьей еды.

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