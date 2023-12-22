Производитель грузовиков Scania и MAN ликвидирован в Петербурге

Предприятие временно прекратило работу в марте 2022 года из-за приостановки поставок комплектующих для производства.

Согласно информации от "Контур.Фокус", с 1 апреля 2024 года в Санкт-Петербурге прекратила деятельность компания ООО "Трак Продакшн Рус" из-за ликвидации. Основанная в 2016 году, компания была основным производителем грузовиков под марками MAN и Scania в России, сообщает издание "Деловой Петербург".

Предприятие временно прекратило работу в марте 2022 года из-за приостановки поставок комплектующих для производства. Несмотря на планы компании восстановить логистику в течение 3-6 месяцев, этого не произошло из-за санкций.

Информации о возможном возобновлении работы завода нет. У компании были проблемы с поставками комплектующих и отсутствием полноценного производственного конвейера.

Ранее мы сообщили о том, что ребрендинг дилерской сети марки Solaris проведут в Петербурге.

Фото: media.scania.com