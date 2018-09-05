Онлайн-трансляцию произведений Прокофьева на фестивале Горковенко увидели 686 тыс. зрителей

Фестиваль, который ежегодно проводится в Петербурге с 28 ноября по 22 декабря, знакомит публику с редкими и ранее неизданными произведениями отечественных и зарубежных композиторов.

На III Петербургском музыкальном фестивале имени С. К. Горковенко 9 декабря состоялась мировая премьера двух произведений Сергея Прокофьева, исполненных Губернаторским симфоническим оркестром. Главный концерт фестиваля был доступен для просмотра онлайн и собрал почти 687 тысяч просмотров. Всего три концерта фестиваля посмотрели более одного миллиона раз.

Фестиваль Горковенко, который ежегодно проводится в Петербурге с 28 ноября по 22 декабря, знакомит публику с редкими и ранее неизданными произведениями отечественных и зарубежных композиторов. Онлайн-трансляции дают возможность жителям Северной столицы наслаждаться уникальными программами и открывать для себя музыку, которая раньше была недоступна или создана специально для фестиваля.

9 декабря были представлены восстановленные по рукописям Прокофьева партитуры, уничтоженные пожаром и заново созданные для фестиваля. Эти произведения композитор написал в годы Великой Отечественной войны для двух фильмов: короткометражки "Тоня" (1942), повествующей о любви и героизме телеграфистки, и исторической картины "Котовский" (1942).

Мировая премьера произведений Прокофьева была дополнена исполнением Симфонии №1 Сергея Рахманинова, чья первая премьера закончилась неудачно и привела молодого композитора в состояние глубокой депрессии. Из-за этого автор запретил исполнять своё произведение, и оно оставалось неизвестным широкой аудитории вплоть до снятия запрета через полвека после его смерти. Теперь симфония постепенно завоёвывает сердца слушателей.

Ранее мы сообщили о том, что мероприятия Единого календаря событий-2025 опубликовали в Петербурге.

Фото: предоставлено организаторами фестиваля