В разработке и согласовании проектов благоустройства в Петербурге теперь участвует робот

Это дало сотрудникам возможность перераспределять рабочее время для выполнения иных, более сложных, задач.

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Петербурга и сотрудники городского информационно-аналитического центра внедрили в свою деятельность программного робота. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного 11 сентября.

Отмечается, что роботизация внедряется во все большее число органов государственной власти Северной столицы в рамках программы "Эффективный регион". Робот, реализованный в городском КГИОП, позволил автоматизировать процесс согласования заданий на разработку проектов благоустройства.

Робот обрабатывает входящие межведомственные запросы, касающиеся согласования выдачи задания на разработку проектов благоустройства, и готовит проект ответа заявителю по заранее заданному шаблону. Ответ направляется в соответствующий орган исполнительной власти для включения в пакет документов, выдаваемый заявителю по государственной услуге. Пресс-служба Смольного

Программный робот значительно сокращает время протекания этих процессов, что дало сотрудникам возможность перераспределять рабочее время для выполнения иных, более сложных, задач.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге протестировали робота-уборщика "Пиксель".

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)