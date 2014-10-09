В Петербурге протестировали робота-уборщика "Пиксель"

"Пиксель" сделан по принципу универсальной платформы, которая позволяет ему выполнять различные операции по уборке, двигаясь в нескольких режимах.

В Петербурге у "Газпром Арены" протестировали электрического робота-уборщика "Пиксель". Об этом сообщил вице-губернатор города Евгений Разумишкин 16 августа.

"Пиксель" сделан по принципу универсальной платформы, которая позволяет ему выполнять различные операции по уборке, двигаясь в нескольких режимах. Робот-уборщик работает на аккумуляторе, что делает его более экологичным и экономичным.

Интересный опыт для Петербурга. Будем тестировать в летний и зимний период, чтобы сформировать полное мнение о работе машины, вынести свои замечания и предложения производителю. Евгений Разумишкин, вице-губернатор Петербурга

В прошлом году эту коммунальную машину тестировали в крупных парках Москвы – в Кузьминках, Сокольниках, 50-летия октября и других.

Ранее Евгений Разумишкин объяснил проблемы зимней уборки 2024 года.

Видео: Telegram / Разумишкин