Среда в Петербурге сопроводится небольшим дождем

Температура днем составит +8...+10 градусов.

В среду, 4 ноября, в Петербурге будет облачная с прояснениями погода. Такой прогноз дали специалисты ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Ночью существенных осадков не ожидается, а в конце дня в городе местами пройдет небольшой дождь. Ветер подует с юго-запада и днем разгонится до 12 м/с, атмосферное давление ночью будет повышаться, днем почти не изменится. Воздух ночью прогреется до +6...+8 градусов, днем температура повысится лишь на два градуса.

Ранее власти поздравили петербуржцев с наступающим Днем народного единства.

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