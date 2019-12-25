Власти поздравили петербуржцев с наступающим Днем народного единства

Губернатор Петербурга Александр Беглов и председатель Законодательного собрания Вячеслав Макаров поздравили петербуржцев с Днем народного единства.

Память о великих подвигах отцов и дедов, традиции общего действия скрепляют российское государство и дают нам прочную основу для воспитания молодого поколения. Сегодня, в условиях пандемии коронавируса, наша способность объединять усилия помогает городу и стране бороться с инфекцией, сберегать тысячи жизней. Поддерживая друг друга, вместе мы продолжаем успешно трудиться на благо России и нашего любимого Санкт-Петербурга.

говорится в сообщении.