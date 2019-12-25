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Власти поздравили петербуржцев с наступающим Днем народного единства
Сегодня, 13:04
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Власти поздравили петербуржцев с наступающим Днем народного единства

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Жителям города напомнили о важности объединения.

Губернатор Петербурга Александр Беглов и председатель Законодательного собрания Вячеслав Макаров поздравили петербуржцев с Днем народного единства.

Память о великих подвигах отцов и дедов, традиции общего действия скрепляют российское государство и дают нам прочную основу для воспитания молодого поколения. Сегодня, в условиях пандемии коронавируса, наша способность объединять усилия помогает городу и стране бороться с инфекцией, сберегать тысячи жизней. Поддерживая друг друга, вместе мы продолжаем успешно трудиться на благо России и нашего любимого Санкт-Петербурга.

говорится в сообщении. 

Жителям города пожелали мира, добра, новых жизненных и трудовых свершений.

Праздник отмечается ежегодно 4-го ноября и является государственным выходным. Завтра ожидается до +10 градусов. 

Фото: Piter.TV

 

Теги: день народного единства, поздравление, праздник
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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