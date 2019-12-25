В День народного единства в Петербурге ожидают аномально теплую погоду

Ослабнет ветер и не будет осадков.

В среду, 4 ноября, в России отмечают День народного единства. Петербургские синоптики рассказали, какая погода ожидается в праздник. Об этом сообщил телеканал "78".

Главный синоптик Александр Колесов рассказал, что в город вернется тепло: столбик термометра днем покажет до +10 градусов. Осадков не ожидается, а порывы ветра ослабнут и сменят направление с юго-западного на западное. Однако ясным ден не обещают: небо будет затянуто облаками.

Ранее мы писали, что МЧС предупреждает об усилении ветра 2 и 3 ноября.

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