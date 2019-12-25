МЧС предупреждает об усилении ветра 2 и 3 ноября

Ветер усилится в ночь на вторник.

В понедельник, 2 ноября, сотрудники МЧС вновь предупредили петербуржцев об усилении ветра в городе.

По прогнозу ФГБУ "Северо-Западное УГМС" порывы ветра могут достигать до 17 метров в секунду. Ветер ожидается южный, юго-западный. Усиление начнется с девяти часов вечера в понедельник. Сильные порывы ветра продолжатся во вторник, 3 ноября.

Напомним, что по шкале Бофорта, такие порывы считаются крепкими. При них качаются стволы деревьев, идти против ветра трудно. Спасатели напоминают о технике безопасности и призывают быть предельно внимательными и осторожными.

Ранее мы писали, что 3 ноября в Петербурге ожидается облачная погода.

Фото: Pixabay