  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
МЧС предупреждает об усилении ветра 2 и 3 ноября
Сегодня, 15:58
52
smirenny

МЧС предупреждает об усилении ветра 2 и 3 ноября

0 0

Ветер усилится в ночь на вторник.

В понедельник, 2 ноября, сотрудники МЧС вновь предупредили петербуржцев об усилении ветра в городе. 

По прогнозу ФГБУ "Северо-Западное УГМС" порывы ветра могут достигать до 17 метров в секунду. Ветер ожидается южный, юго-западный. Усиление начнется с девяти часов вечера в понедельник. Сильные порывы ветра продолжатся во вторник, 3 ноября.

Напомним, что по шкале Бофорта, такие порывы считаются крепкими. При них качаются стволы деревьев, идти против ветра трудно. Спасатели напоминают о технике безопасности и призывают быть предельно внимательными и осторожными.

Ранее мы писали, что 3 ноября в Петербурге ожидается облачная погода.

Фото: Pixabay

Теги: мчс предупреждает, усиление ветра
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии