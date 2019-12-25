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Во вторник ветер в Петербурге усилится до 17 м/с
Сегодня, 15:37
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Alena_Zinovieva

Во вторник ветер в Петербурге усилится до 17 м/с

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Воздух в городе на Неве прогреется до +10 градусов.

Во вторник, 3 ноября, в Петербурге ожидается облачная погода, утром и днем пройдет небольшой дождь. Об этом сообщили в ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

В ночное время суток в городе на Неве ожидается +4…+6 градусов, днем воздух прогреется до +8…+10 градусов. Ветер будет дуть с юга, юго-запада. Местами порывы могут достигать 15-17 м/с. Атмосферное давление будет слабо понижаться.

Ранее синоптики рассказали о погоде в Петербурге на ближайшую неделю.

Фото: pixabay.com

Теги: ветер, погода спб, прогноз погоды
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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