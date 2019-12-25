Синоптики рассказали о погоде в Петербурге на ближайшую неделю

Первая рабочая неделя ноября обещает быть теплой.

Синоптики рассказали, какой будет погода в Петербурге в ближайшие несколько дней. По прогнозу специалистов, первая рабочая неделя ноября будет теплой. Об этом пишет "АиФ Санкт-Петербург".

В начале рабочей недели в Петербурге будет дуть умеренный юго-восточный, южный ветер. Ожидается преимущественно облачная погода без осадков. Днем 2 ноября воздух прогреется до +4…+6 градусов.

Во вторник, 3 ноября, столбики термометров поднимутся до +10…+12 градусов. Ожидается пасмурная погода, порывы ветра будут достигать до 14 м/с. В среду, 4 ноября, температура будет колебаться от +7 до +9 градусов. Ветер подует умеренный.

В четверг, 5 ноября, город накроет дождь. Температура составит +9 градусов. Также тепло и дождливо будет в конце рабочей недели и на выходных.

Ранее Ургант поделился кадрами семейного отдыха на побережье Финского залива.

Фото: pixabay.com