Ургант поделился кадрами семейного отдыха на побережье Финского залива

На снимках запечатлен сам Иван, а также его жена Наталья Кикнадзе и дочери Нина и Валерия.

Российский актер и телеведущий Иван Ургант показал подписчикам в Instagram "редкие минуты" своего отдыха. На снимках Иван гуляет по берегу Финского залива. Компанию ему в семейной поездке составили жена Наталья Кикнадзе и две дочери Нина и Валерия.

Кроме того, ведущий пошутил, что его отдых совпал по времени с одним из самых ярких светских мероприятий года – долгожданной свадьбой главных героев мультфильма "История игрушек" Джесси и Вуди. На церемонии присутствовали только самые близкие пары. Букет невесты поймала младшая дочь Урганта Лера, которая тут же сообщила, что выходит замуж за Базза – сына Аркадия и Розы Лайтеров.

Ранее мы писали, что Ургант придумал российский ответ TikTok-трендам.

Фото: Instagram / urgantcom