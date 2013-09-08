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Вечером 12 июля в Петербург снова вернутся грозы и ливни
Сегодня, 9:08
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Вечером 12 июля в Петербург снова вернутся грозы и ливни

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На данный момент в Северной столице наблюдается затишье и прогрев воздуха до +30 градусов.

Петербургу повезло этой ночью, все опасные погодные явления прошли немного восточнее, рядом со Шлиссельбургом. Об этом в своем Telegram-канале рассказал синоптик Александр Колесов.

Мощное конвективное облако подошло к Санкт-Петербургу вчера к началу ночи. <…> Рядом со Шлиссельбургом отмечались интенсивные ливни, град и даже были шквалистые усиления ветра. Град около 3-4 сантиметров.

Александр Колесов

Фото: Telegram / Александр Колесов. О погоде в Петербурге.

В Петербурге грозы и ливни прошли по всей территории. В районе Петродворца выпало 10 мм осадков, в центре города от 15 мм, весь восток города в районе 20 мм.

На данный момент в Северной столице наблюдается затишье и прогрев воздуха до +30 градусов. Однако уже вечером всё повторится вновь: ливни и грозы, град и шквалы.

Конечно, все пойдет локально и где точно будет не предсказать. Поэтому лучше вечером быть уже дома, а не гулять лишний раз.

Александр Колесов

Фото: Piter.tv

Теги: александр колесов, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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