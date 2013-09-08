12 июля в Петербурге может выпасть до 13 мм осадков

Температура воздуха в Петербурге +28…+30 градусов.

Синоптическая ситуация в Северной столице 12 июля будет формироваться тёплым сектором южного циклона, получившего имя "Зельда". Циклон продолжит кружить над регионом, медленно смещаясь своим центром к юго-западу. Ближе к вечеру скажется влияние холодного атмосферного фронта. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Во вторник в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода, пройдут кратковременные дожди ливневого характера, местами прогремят грозы. В городе на Неве за день может выпасть до 8-13 мм осадков, по Ленобласти местами до 18 мм.

Температура воздуха в Петербурге +28…+30, по Ленобласти +26…+31 градус. Ветер северо-восточный 5-10 м/с, при грозе порывистый. Атмосферное давление составит 756 мм рт. ст., что ниже нормы. В среду местами пройдут кратковременные дожди, и ожидается понижение температуры.

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Фото: Piter.tv