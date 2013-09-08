Открытие фестиваля "Опера – всем" перенесли из-за непогоды

Всех желающих ждут 13 июля в 19:00 на Соборной площади Петропавловской крепости.

Открытие XI Санкт-Петербургского международного фестиваля "Опера – всем" перенесено на 13 июля. Такое решение было принято в связи со штормовым предупреждением. Об этом сообщили организаторы.

Открытие фестиваля должно было состояться вечером 12 июля. Теперь всех желающих ждут 13 июля в 19:00 на Соборной площади Петропавловской крепости. В этот день прозвучит опера "Сказка о царе Салтане" Римского-Корсакова.

Фото: ВКонтакте / Санкт-Петербургский фестиваль "Опера-Всем"