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Открытие фестиваля "Опера – всем" перенесли из-за непогоды
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Открытие фестиваля "Опера – всем" перенесли из-за непогоды

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Всех желающих ждут 13 июля в 19:00 на Соборной площади Петропавловской крепости.

Открытие XI Санкт-Петербургского международного фестиваля "Опера – всем" перенесено на 13 июля. Такое решение было принято в связи со штормовым предупреждением. Об этом сообщили организаторы. 

Открытие фестиваля должно было состояться вечером 12 июля. Теперь всех желающих ждут 13 июля в 19:00 на Соборной площади Петропавловской крепости. В этот день прозвучит опера "Сказка о царе Салтане" Римского-Корсакова.

Фото: ВКонтакте / Санкт-Петербургский фестиваль "Опера-Всем" 

Теги: опера всем, фестиваль
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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