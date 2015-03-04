В преддверии тепла: синоптик Иванов о том, какая погода ждет петербуржцев до конца марта

Несмотря на постепенное повышение температуры воздуха, в городе со следующей недели ожидаются обильные осадки.

Нестабильность погодного фронта в первой половине марта, напоминающая собой скорее капризную зиму, нежели начало весны, обернется к концу месяца повышением средней температуры воздуха. Подробным прогнозом поделился с "Вечерним Петербургом" синоптик Павел Иванов.

Важно отметить, что температурный фон оставался и к настоящему моменту остаётся выше обычного. Положительная аномалия температур в период с 12 по 18 марта сократилась с 3-6 градусов до 1-2 градусов, за исключением 17 марта с отрицательной аномалией в 2 градуса. Ночные температуры с -2…+2 градусов, наблюдавшихся в первые 11 суток марта, опустились до -2…-7 градусов, а дневные максимумы после +2…+7 градусов в начале марта с 12 марта не превышали -1…+4 градусов. Лишь накануне стало теплее на 1-2 градуса. Павел Иванов, синоптик

По словам синоптика, теплый период с положительной среднесуточной температурой, который начался в конце февраля, гарантирует, что образовавшееся похолодание не приведет к отмене метеорологической весны. Кроме того, начиная со вчерашнего дня, 20 марта, над югом Скандинавии начал формироваться антициклон.

По мере его развития и смещения на Европейскую территорию России до конца текущей недели он будет определять характер погоды на северо-западе нашей страны. Ожидается сухая и солнечная погода с большим суточным ходом температуры. 21 марта будет сравнительно прохладно – после ночного околонуля днём потеплеет до +4…+6 градусов. Ночью 22 марта центр антициклона выйдет в Ленинградскую область. В такой ситуации ночной мороз усилится до -2…-5 градусов, зато днём, по мере отхода центра антициклона на юго-восток и разворота ветра на южные направления, потеплеет до +6…+9 градусов. Павел Иванов, синоптик

Впоследствии петербуржцев будет ждать еще более значительное повышение температуры воздуха. Уже 23 марта днем столбики термометров могут достичь двузначного "плюса" – до +12 градусов. Впрочем, вместе с тем в город также придут осадки.

Увы, с началом новой недели погода начнёт портиться: облаков станет больше, ветер южных направлений усилится, возобновятся периодические осадки, преимущественно в виде дождя. Приток солнечного тепла сократится, но благодаря тяге с юга, тепло сохранится. Ночные температуры повысятся до 0…+5 градусов, дневные максимумы в первые дни недели останутся на околорекордном для конца марта уровне +8…+13 градусов с последующим похолоданием к середине недели до +4…+9 градусов. Не исключено обновление сравнительно недавних температурных рекордов от 24 марта 2021 года (+11,2 градусов) и 25 марта 2020 года (+12,5 градусов). Павел Иванов, синоптик

Ранее мы рассказывали, что в выходные в Петербурге будет солнечно и тепло.

Фото: Piter.TV