В выходные в Петербурге будет солнечно и тепло

Однако впереди еще один атмосферный фронт.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов поделился прогнозом погоды на ближайшие дни. Так, 19 марта тепло, но ветрено. Теплый воздух приносят циклоны. Будет солнечно, однако впереди еще один атмосферный фронт: с 20 на 21 марта возможен небольшой дождь, дневные температуры составят +5…+6 градусов.

Уже днем в пятницу антициклон начнет определять погоду по всему нашему региону. В выходные будет солнечно, ветер повернет к южному направлению, и прогрев воздуха усилится. Так что все еще рассчитываем на очень хорошую погоду в Петербурге. Александр Колесов, синоптик

С 23 марта норма температуры в Северной столице станет положительной и в дальнейшем продолжит быстро повышаться.

Фото: Piter.TV