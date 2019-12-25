В выходные в Петербурге будет солнечно и тепло

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов поделился прогнозом погоды на ближайшие дни. Так, 19 марта тепло, но ветрено. Теплый воздух приносят циклоны. Будет солнечно, однако впереди еще один атмосферный фронт: с 20 на 21 марта возможен небольшой дождь, дневные температуры составят +5…+6 градусов.
Уже днем в пятницу антициклон начнет определять погоду по всему нашему региону. В выходные будет солнечно, ветер повернет к южному направлению, и прогрев воздуха усилится. Так что все еще рассчитываем на очень хорошую погоду в Петербурге.
Александр Колесов, синоптик
С 23 марта норма температуры в Северной столице станет положительной и в дальнейшем продолжит быстро повышаться.
Фото: Piter.TV
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