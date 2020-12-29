В понедельник в Петербурге будет облачно с прояснениями и до -3 градусов

Атмосферное давление будет существенно выше нормы.

В понедельник, 4 января, гребень антициклона принесет в Петербург небольшие прояснения. Вероятность осадков будет минимальной. Об этом сообщил в "Facebook" ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Температура воздуха составит -1...-3 градуса, в Ленобласти может опуститься и до -5 градусов. Порывы севера-восточного ветра составят 2-7 м/с. Атмосферное давление будет расти и остановится на показателе в 772 мм рт. столба, что существенно выше нормы.

Ранее главный синоптик Петербурга подвел "погодные" итоги 2020-го года.

Фото: Piter.TV