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В понедельник в Петербурге будет облачно с прояснениями и до -3 градусов
Сегодня, 9:08
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nadezhda_sib

В понедельник в Петербурге будет облачно с прояснениями и до -3 градусов

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Атмосферное давление будет существенно выше нормы.

В понедельник, 4 января, гребень антициклона принесет в Петербург небольшие прояснения. Вероятность осадков будет минимальной. Об этом сообщил в "Facebook" ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Температура воздуха составит -1...-3 градуса, в Ленобласти может опуститься и до -5 градусов. Порывы севера-восточного ветра составят 2-7 м/с. Атмосферное давление будет расти и остановится на показателе в 772 мм рт. столба, что существенно выше нормы. 

Ранее главный синоптик Петербурга подвел "погодные" итоги 2020-го года.

Фото: Piter.TV

Теги: осадки, погода, прогноз погоды
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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