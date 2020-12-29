В Ленобласти 22 января в большинстве районов пройдет снег

В отдельных районах налипание мокрого снега, гололед.

Согласно ежедневному прогнозу по Ленинградской области ФГБУ "Северо-Западное УГМС", 22 января в регионе будет облачная погода.

Ночью 22 января пойдет снег, местами сильный, мокрый. Днем в большинстве районов небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, местами также возможен туман. В отдельных районах налипание мокрого снега, гололед.

Ветер будет дуть с юга со скоростью 6-11 м/с. Температура воздуха ночью -5...-10 градусов, на востоке -11...-16 градусов, днём +2...-3, на востоке местами до -8 градусов. На дорогах гололедица, сложная обстановка.

Петербуржцев также предупредили о надвигающемся снегопаде.

Фото: Piter.tv