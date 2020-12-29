В ночь на воскресенье в Ленобласти похолодает до -28 градусов

На дорогах прогнозируется гололедица.

Опубликован прогноз погоды в Ленинградской области на воскресенье. Информацию приводят в пресс-службе регионального ГУ МЧС со ссылкой на данные синоптиков из ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Так, 10 января в 47 регионе будет преобладать облачная с прояснениями погода. В течение суток местами возможен небольшой снег. Ветер – переменный, слабый. В течение дня температура воздуха будет колебаться в диапазоне -10...-15 градусов на западе (ночью местами до -19 градусов), на востоке региона ночью столбик термометра может опуститься до -25...-28 градусов (днем – до -15...-20 градусов). На дорогах местами гололедица, атмосферное давление будет меняться мало.

Спасатели предупреждают о сильных морозах в Ленобласти в ближайшие дни.

Фото: Piter.tv