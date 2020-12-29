Спасатели предупреждают о сильных морозах в Ленобласти в ближайшие дни

Местами температура может опуститься до -28 градусов.

В Ленинградской области объявили предупреждение о погоде на ближайшие дни. Информацию региональное ГУ МЧС приводит со ссылкой на данные ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Так, ухудшение погоды в 47 регионе ожидается с 10 по 12 января. В эти дни в регионе сильное похолодание, на дорогах местами гололедица.

В воскресенье температура воздуха в течение суток составит -10...-15 градусов на западе региона, ночью местами -17...-19 градусов – на востоке ожидается до -15...-20 градусов, ночью местами -25...-28 градусов. На следующий день теплее не станет – 11 января температура воздуха ночью на западе составит -11...-16 градусов, местами до -19 градусов. На востоке похолодает -20...-25 градусов, днем – до -8...-13 градусов, на востоке местами -16...-19 градусов.

Во вторник ночная температура воздуха на западе региона составит -8...-13 градусов, на востоке – до -20 градусов, днём на западе – до -3...-8 градусов, на востоке -10...-15 градусов, местами до -18 градусов.

В связи с этим в регионе повышается вероятность различных происшествий, в том числе на дороге, водных акваториях, железнодорожном транспорте. Спасатели просят быть внимательными и осторожными.

О морозах, наступающих в Петербурге после Рождества, ранее предупреждали синоптики. Вторая волна холодов прогнозируется к концу следующей недели.

Фото: Piter.tv