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Воздух в Петербурге 17 марта прогреет весеннее солнце
Сегодня, 11:53
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Воздух в Петербурге 17 марта прогреет весеннее солнце

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Сегодня солнце впервые в эти утренние часы поднялось высоко над горизонтом.

В Петербурге 17 марта солнце сделает свое "весеннее дело" и прогреет воздух до 0 градусов. Об этом рассказал синоптик Александр Колесов. 

Сегодня солнце впервые в эти утренние часы поднялось высоко над горизонтом. Еще неделю назад начали отключать утром городское освещение, облака часто мешали понять, где солнце. 

Поэтому солнце уже так и прогревает воздух. Сегодня во второй половине дня облака придут с севера, но прогрев в Петербурге будет с -7 гр. до 0 гр., даже со слабым плюсом. Прогнозы пока не меняются, но о них немного позднее.

Александр Колесов, синоптик 

Ранее на Piter.TV: весна в Петербург придет после 18 марта. 

Фото: Piter.TV 

Теги: александр колесов, солнце
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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