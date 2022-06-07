Воздух в Петербурге 17 марта прогреет весеннее солнце

Сегодня солнце впервые в эти утренние часы поднялось высоко над горизонтом.

В Петербурге 17 марта солнце сделает свое "весеннее дело" и прогреет воздух до 0 градусов. Об этом рассказал синоптик Александр Колесов.

Сегодня солнце впервые в эти утренние часы поднялось высоко над горизонтом. Еще неделю назад начали отключать утром городское освещение, облака часто мешали понять, где солнце.

Поэтому солнце уже так и прогревает воздух. Сегодня во второй половине дня облака придут с севера, но прогрев в Петербурге будет с -7 гр. до 0 гр., даже со слабым плюсом. Прогнозы пока не меняются, но о них немного позднее. Александр Колесов, синоптик

Ранее на Piter.TV: весна в Петербург придет после 18 марта.

Фото: Piter.TV