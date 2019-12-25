Петербуржцам обещают резкую смену погоды: от морозов до дождя

Прохождение циклона, несущего значительное повышение температуры, вызовет резкий перепад от -15 градусов ночью до плюсовых значений вечером.

В Петербурге продолжается похолодание. Накануне температура впервые опустилась до -10 градусов, а сегодня столбик термометра достиг -15 градусов. Днем ожидается холод в пределах -13…-15 градусов, рассказал синоптик Александр Колесов.

Но уже завтра петербуржцев ждет непростая погодная ситуация. Ночь начнется со снега, который утром сменится мокрым снегом, а днем возможно образование гололеда из-за ледяного дождя. К вечеру температура поднимется до 0, вызвав дождь и наледь.

Южный ветер усилится до 8-13 м/с, что добавит трудностей. Водителей и пешеходов просят быть предельно внимательными, особенно на скользких дорогах.

Прохождение циклона, несущего значительное повышение температуры, вызовет резкий перепад от -15 градусов ночью до плюсовых значений вечером. Такая динамика может затруднить работу городских служб, особенно в вопросах расчистки дорог и обработки покрытий от гололеда.

Жителям города рекомендовано заранее позаботиться о своей безопасности: пересмотреть маршруты, исключить использование личного транспорта, если это возможно, и уделить внимание обуви с нескользящей подошвой.

Фото: Piter.tv