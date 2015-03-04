Петербург ночью 18 декабря обновил температурный минимум зимы

Сегодня столбики термометров на городской метеостанции опустились до отметки -16,3 градусов.

В Петербурге ночью 18 декабря обновлен минимум зимы. Об этом сообщил синоптик Михаил Леус.

Минувший вторник завершился при температуре в -13,3 градусов, а сегодня столбики термометров на городской метеостанции опустились до отметки -16,3 градусов. На территории Ленобласти самым холодным местом оказалось Лодейное Поле с показателем -24 градуса, а "теплее" всего было в Кингисеппе (-7,9 градусов).

В среду днем в Северной столице ожидается -11…-13 градусов.

Фото: Piter.TV