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Петербург ночью 18 декабря обновил температурный минимум зимы
Сегодня, 8:57
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Петербург ночью 18 декабря обновил температурный минимум зимы

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Сегодня столбики термометров на городской метеостанции опустились до отметки -16,3 градусов.

В Петербурге ночью 18 декабря обновлен минимум зимы. Об этом сообщил синоптик Михаил Леус. 

Минувший вторник завершился при температуре в -13,3 градусов, а сегодня столбики термометров на городской метеостанции опустились до отметки -16,3 градусов. На территории Ленобласти самым холодным местом оказалось Лодейное Поле с показателем -24 градуса, а "теплее" всего было в Кингисеппе (-7,9 градусов). 

В среду днем в Северной столице ожидается -11…-13 градусов. 

Фото: Piter.TV 

Теги: погода в декабре, температура воздуха
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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