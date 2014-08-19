  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге 18 декабря температура будет ниже нормы
Сегодня, 8:07
128
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге 18 декабря температура будет ниже нормы

0 0

Местами возможен небольшой снег.

В среду Северная столица будет ощущать влияние морозного гребня антициклона, с востока и с запада сжатого циклоническими вихрями. В регионе ожидается облачная с прояснениями погода, местами возможен небольшой снег. Такой прогноз дали синоптики "Фобос".

Температура воздуха 18 декабря в Петербурге -11…-13 градусов, в Ленинградской области -13…-18 градусов, местами до -8. Ветер северо-западный, с переходом ближе к вечеру на юго-восточный, 2-7 м/с.

В четверг временами ожидаются снег, мокрый снег, ледяные дожди и гололёды. Температура будет активно расти и к вечеру превысит нулевую отметку.

Подписывайтесь на наши страницы в "ВКонтакте" и Telegram! Чтобы узнавать интересные городские новости одними из первых.

Фото: Piter.tv

Теги: декабрь, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии