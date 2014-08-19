В Петербурге 18 декабря температура будет ниже нормы

Местами возможен небольшой снег.

В среду Северная столица будет ощущать влияние морозного гребня антициклона, с востока и с запада сжатого циклоническими вихрями. В регионе ожидается облачная с прояснениями погода, местами возможен небольшой снег. Такой прогноз дали синоптики "Фобос".

Температура воздуха 18 декабря в Петербурге -11…-13 градусов, в Ленинградской области -13…-18 градусов, местами до -8. Ветер северо-западный, с переходом ближе к вечеру на юго-восточный, 2-7 м/с.

В четверг временами ожидаются снег, мокрый снег, ледяные дожди и гололёды. Температура будет активно расти и к вечеру превысит нулевую отметку.

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Фото: Piter.tv